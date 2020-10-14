Zeytinburnu’nda iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Zeytinburnu’nda iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle bir kişi darp sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırmak için havaya ateş açtı, yaşanan kargaşada bir kişi polisin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi darp sonucu kanlar içinde yere yığılarak yardım bekledi. Büyük panik yaşayan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi de gözaltına almaya çalıştı.

Sopalarla saldırdılar, polisin havaya ateş açması sonucu bir kişi vuruldu

Polislerin ayırdığı taraflardan bir kısmı ise elinde sopalarla gelerek polisin elindeki şahsa saldırdı. Kimliği öğrenilemeyen şahıslar polislere aldırış etmeden, ekiplerin elindeki şahsa saldırarak darp etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Bu sırada oluşan kargaşa ortamında polisin silahından çıkan kurşunla bir vatandaş vurularak kanlar içinde yere yığıldı.