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  4. Zeytinburnu’nda iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Zeytinburnu’nda iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle bir kişi darp sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Zeytinburnu’nda iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle bir kişi darp sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırmak için havaya ateş açtı, yaşanan kargaşada bir kişi polisin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi darp sonucu kanlar içinde yere yığılarak yardım bekledi. Büyük panik yaşayan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi de gözaltına almaya çalıştı.

Sopalarla saldırdılar, polisin havaya ateş açması sonucu bir kişi vuruldu
Polislerin ayırdığı taraflardan bir kısmı ise elinde sopalarla gelerek polisin elindeki şahsa saldırdı. Kimliği öğrenilemeyen şahıslar polislere aldırış etmeden, ekiplerin elindeki şahsa saldırarak darp etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Bu sırada oluşan kargaşa ortamında polisin silahından çıkan kurşunla bir vatandaş vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

Çok sayıda şahıs gözaltına alındı
Olaya karışan şahısları polis gözaltına alırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sokak içerisine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sokak içerisindeki vatandaşları uzaklaştırırken, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin elindeki şahsa sopalarla saldırdıkları anlar kamerada
Sokak içerisinde yaşanan kavga olayı ve taraflardan bir tanesinin polisin elindeki şahsa sopalarla saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı ve bir kişiyi yakaladığı sırada, araçların arkasından gelen şahısların polis elindeki şahsa sopalarla saldırdığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.
Olayda yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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