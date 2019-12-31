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  4. Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 04:53 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...

Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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