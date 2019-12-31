Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Zeytinburnu\u2019nda iplik fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131 olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi... Yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yorPARTNERHem eski hem yeni kocas\u0131yla beraber ya\u015f\u0131yor! Paras\u0131n\u0131 bile o \u00f6demi\u015f...\u0130stanbul'da ekipleri alarma ge\u00e7iren yang\u0131n!S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi otomobil benzinli\u011fe girdi: 2 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum