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Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda müzik aletleri satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi 12. Çınar sokakta, 6 katlı apartmanın zemin katında müzik aletlerinin satıldığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Soğutma çalışmasının ardından, olay yeri inceleme polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Olayın kundaklama olabileceği belirtilirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

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Çırpıcı Mahallesi yangın Zeytinburnu

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