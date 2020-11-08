Zeytinburnu’nda iş yerinden hırsızlık yapan zanlı polisin kovalamacasıyla yakalandı

Zeytinburnu’nda bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polisin kovalamacısı sonrası yakalandı. Zanlının iş yerine girdiği ve kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine girerek cep telefonu ve bir miktar para çalan şüpheli fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı. Vatandaşların arkasından bağırdığı ve kovaladığı şahsı gören polis ekipleri şahsı kovalamaya başladı. Polisin kovalamacısı sonrasında zanlı kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çaldığı cep telefonu ve bir miktar para çıktı. Polisteki sorgusunun ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken, zanlının iş yerine girdiği anlar ve kaçması kameralara yansıdı.



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