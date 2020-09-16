Zeytinburnu’nda kahvehaneye Covid-19 baskını: 30 kişiye ceza yağdı

Zeytinburnu’nda polis ve belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan bir kahvehanede 30 kişiye ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinde bulundu. Kahvehaneler, internet kafeleri, düğün salonları ve spor merkezleri gibi bir çok iş yerini denetleyen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.

Zeytinburnu’nda ise polis ve zabıta ekipleri oyun oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan kahvehanede yapılan kontrollerde, maske takmayan kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve oyun oynadıkları tespit edildi. Baskında, işletme sahibi İzzettin D. (59) ve kahvehanede oyun oynayan 30 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplamda 94 bin 500 lira para cezası uygulandı. Söz konusu kahvehane, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

