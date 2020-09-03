HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu’nda kaldırım çöktü, otomobil inşaat sahasına kaydı

Zeytinburnu’nda kaldırım çöktü, otomobil inşaat sahasına kaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 02:30 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda temeli kazma çalışması devam eden inşaat sahasına paralel kaldırım çöktü.

Zeytinburnu’nda temeli kazma çalışması devam eden inşaat sahasına paralel kaldırım çöktü. Kaldırımda park halinde otomobil ise inşaat alanına kayarak asılı kaldı.
Olay, saat 22:30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/1 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, temeli kazma çalışması devam eden inşaat alanına paralel kaldırımda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çöken kaldırımda park halinde olan otomobil inşaat sahasına kayarak asılı kaldı. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökme nedeniyle inşaat alanına kayan otomobili vinç yardımıyla kaldırırken Zeytinburnu zabıta ekipleri ise çökmenin meydana geldiği inşaat alanını demir bariyerlerle çevrelerken sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.
Çökmenin yaşandığı sokakta otomobilin inşaat sahasına kaydığını söyleyen Celalettin Hayri,
‘’ Saat 22:30 sıralarında ben buradan geçerken kaldırımda park halindeki bir otomobil toprak kayması sonucunda inşaat alanına düşmüştü. Otomobil boştu, herhangi bir yaralanma ve sıkıntı olmadan yetkililer geldi aracı vinç yardımıyla kaldırıldı’’ dedi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözlerFahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler: Saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Charlie Hebdo'nun skandal kararına kınama
Charlie Hebdo'nun skandal kararına Erbaş'tan kınama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.