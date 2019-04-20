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Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.
Kaza, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahmut Reis'in kullandığı kamyon sokağa girdiği sırada yanından geçen Afganistan uyruklu bir gencin kullandığı bisikleti fark etmedi. Bisikletliyi altına alan kamyon sürücüsü çevredekilerin seslenmesi üzerine durdu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun arka tekerleri arasına sıkışan Afganistan uyruklu genci kurtarmak için çalışma yaptı. Genç, yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafif yaralı genç, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü Mahmut Reis, kazanın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Ben dönüş yapıyordum. Aracın altına devrildi bisiklet sürücüsünün kulağında kulaklık vardı. Allah'tan kamyonun altında kalmadı arka lastiklerin arasında kaldı" dedi.
(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarıZeytinburnu'nda kamyon altında can pazarıZeytinburnu'nda kamyon altında can pazarıZeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı

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