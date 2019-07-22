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ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONDAN 35 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda sokakta park halindeki kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı.

- Zeytinburnu'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda sokakta park halindeki kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli İlhan N. kovalamaca sonucunda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kamyonete kaçak göçmenlerin bindirildiği ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda söz konusu adrese gelen ekipleri gören şüpheli İlhan N. yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanırken, kamyonetin içinden 35 kaçak göçmen çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise kamyonetin sürücüsü Yaşar Ç, araç sahibi oldukları ileri sürülen Tacettin S.(52) ve Zeki S.(40) de gözaltına alındı.
Çoğu Orta Doğu ve Asya kökenli 35 kaçak göçmen kamyonetten çıkarılırken, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirildi. Yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan Yusuf Ç. ve İlhami N. tutuklanırken, kamyonetini bu kişilere kiraladığı iddia edilen Tacettin S. ve Zeki S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan görüntü
-Kamyonetin kasasından kaçak göçmenlerin indirilmesi
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar

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