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  4. Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi batmasın diye halatla taşlara bağlandı

Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi batmasın diye halatla taşlara bağlandı

10.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi batmasın diye halatla taşlara bağlandı

Zeytinburnu’nda, sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı geminin sol tarafı, etkili olan fırtına nedeniyle yan yatarak suya gömüldü.

Zeytinburnu’nda, sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı geminin sol tarafı, etkili olan fırtına nedeniyle yan yatarak suya gömüldü. Halatla taşlara bağlanan geminin bekleyişi 13’üncü gününde sürüyor.
Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak Cuma günü Zeytinburnu, Ahırkapı’da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya oturmuştu. Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından yara almadan kurtarılmıştı. Gemi kurtarılmayı beklerken iki gündür etkili olan fırtına nedeni ile sol kısmı tamamen suların içerisinde kaldı. Sol tarafının suların kapladığı geminin yan yattığı görüldü. Dalgalarla birlikte suların geminin güvertesine kadar geldiği görüldü.
Öte yandan geminin bekleyişi 13’üncü gününde de sürüyor. Geminin tamamen batmasının önüne geçmek için halat ile taşlara bağlandı.

Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi batmasın diye halatla taşlara bağlandı

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