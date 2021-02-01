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  4. Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Zeytinburnu’nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

01.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Komorlar bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor.

Zeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Komorlar bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor. Karaya oturan gemi drone ile havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında hacizden dolayı demirli olan gemi, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle içerisinde bulunan 2 personel ile birlikte karaya oturmuştu. İçerisinde mahsur kalan personelin kurtarıldığı geminin bekleyişi sürüyor. Halatlarla kayalara bağlanan geminin hava şartlarının düzelmesinin ardından kaldırılması bekleniyor.

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