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Zeytinburnu’nda kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:01 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Zeytinburnu’nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu D-100 yan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı araç Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’nden D-100 yan yol istikametine girmek istedi. Yağışlı havanında etkisiyle virajı alamayan sürücü kaldırımı aşarak dere yoluna uçtu. Yol kenarındaki korkuluklarla dereye uçan araç ters döndü. Araç içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri sedyeyle taşıdı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yoluna inerek araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aracıyla dere yoluna düşen sürücünün ayağının kırıldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ayağı kırılan sürücüyü sedyeye koyup mahsur kaldığı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Erol Çelik çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici aracıyla kaldırıldı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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