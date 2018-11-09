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ZEYTİNBURNU'NDA MİRAS TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda aralarında bir miras davası iddiasıyla kavga çıkan amca yeğenini bacağından vurdu.  Olay, 14.45 sıralarında 58'inci Bulvar üzerinde meydana geldi.

Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL (DHA)
Zeytinburnu'nda aralarında bir miras davası iddiasıyla kavga çıkan amca yeğenini bacağından vurdu.

Olay, 14.45 sıralarında 58'inci Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir miras davası üzerine tartışan amca ile yeğen arasında kavga çıktı. Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen kavgada amca Ö.Z önce yeğenin kafasına silah kabzası ile vurdu. Ardından da ayağına 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan yeğen Y.A çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisine devam edilen Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından amca Ö.A'nın da karakola giderek silahı ile teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerinden detay
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Görgü tanığı ile röportaj

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