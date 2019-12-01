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Zeytinburnu'nda motosikletin 3 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU’nda motosikletli kuryelerin sık kullandığı Nuripaşa Mahahallesi’ndeki bulvarda bir motosikletli, 3 yaşındaki kıza çarptı.

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU’nda motosikletli kuryelerin sık kullandığı Nuripaşa Mahahallesi’ndeki bulvarda bir motosikletli, 3 yaşındaki kıza çarptı. Çocuğun yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde babası Hacı Toprak ile birlikte yürürken bir anda elini bırakan 3 yaşındaki kızı Betül’e, yayaların arasında ilerleyen 21 yaşındaki Fakrittin N.’nin yönetimindeki motosiklet çarptı. Küçük kız, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kızın yakınları sürücüden şikayetçi olmadı. Sevk edilen Trafik Büro Amirliği ekibi rapor düzenledikten sonra bu bölgede 1 saat süreyle motosikletli yunus timleri görevlendirilerek, bu yolu kullanan motosiklet kuryeleri üzerinde denetim yaptı. Durdurulan 27 motosikletin araç ve sürücü belgeleri tek tek denetlendi. Bu motosikletlerden 5’i trafikten yasaklanırken, 11 sürücüsüne toplam 9 bin 743 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Emniyet yetkilileri, motosikletlilere yönelik denetimlerin aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

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