ZEYTİNBURNU'NDA MÜZİK ALETLERİ SATAN İŞ YERİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde müzik aletlerinin satışını yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de iş yerinin kundaklanmış olma ihtimaline karşı detaylı çalışma yaptı.

Olay Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesinde gece saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12. Çınar Sokakta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katında müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürerek kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinden aldığı bilgiler ve olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda iş yerinin kundaklanmış olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini araştırıyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

