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ZEYTİNBURNU'NDA POMPALI TÜFEKLE BABASINI REHİN ALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:43 | Son Güncelleme

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA  Zeytinburnu’nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.  Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Zeytinburnu’nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.D.(37), Alzheimer hastası babasını rehin aldı. S.D. balkona çıkarak etrafa da ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler S.D.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İkna çabaları sonuç vermeyince daireye giren özel harekat polisleri S.D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:
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(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Olayın yaşandığı sokak
-Polislerin çalışması
-Etraftaki vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Genel ve detaylar

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