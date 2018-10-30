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Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 02:16 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU’nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.  Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) ZEYTİNBURNU’nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.D.(37), Alzheimer hastası babasını rehin aldı. S.D. balkona çıkarak etrafa da ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler S.D.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İkna çabaları sonuç vermeyince daireye giren özel harekat polisleri S.D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldıZeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı

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