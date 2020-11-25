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Zeytinburnu’nda silahlı kavga: 2 yaralı

25.11.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil işi yapan iki grup arasında bıçak, sopa ve silahlı kavga çıktı.

İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil işi yapan iki grup arasında bıçak, sopa ve silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Beştelsiz Mahallesi 125. Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı daha önceden husumet vardı. Aynı sokak üzerinde oturan kişiler arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silah, sopa ve bıçak kullanıldı. Olayda Ahmet K. silahla, Ramazan K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralanan kişilerin aracı kavga sırasında maddi hasar gördü. Yaralamanın faili olduğu iddia edilen G.K. olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri saldırganın kimliği belirledi. Ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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