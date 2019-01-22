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Zeytinburnu'nda sokak ortasında cinayet kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Zeytinburnu'nda sokak ortasında cinayet kamerada

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 09.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi, 244. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Dik (21) sokakta yürürken yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Özgür Dik, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgür Dik'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Polis ekipleri olay yerine gelerek sokağa şerit çekerek çevrede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaparken, yerde çok sayıda boş ve dolu kovan bulundu. Olayın yaşandığı marketin dolabına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında Özgür Dik'in cami avlusundan çıkıp sokakta yürüdüğü esnada, kimliği belirsiz kişinin yolun karşısından gelerek arkasına geçip silahla ateş ettiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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