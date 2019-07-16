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ZEYTİNBURNU'NDA TAKSİDEN İNEN KADIN KOŞARAK DENİZE ATLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:24 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL DHA Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL DHA
Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı. Olay Zeytinburnu Sahilinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek koşarak denize atladı. G.E.'nin denize atladığını gören ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ve sahilde bulunan bir seyyar satıcı G.E.'yi denizden çıkardı.

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER
Olayı görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar üzerine battaniye örttü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E. ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kadının görüntüsü
-Kadının üzerine battaniye örtülmesi
Ambulansın gelişi
-ambulansa bindirilmesi
-genel ve detaylar

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