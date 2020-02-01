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Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 05:19 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sularında D100 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EV 9664 plakalı otomobili ile seyreden R. P. yakıtının bitmesi üzerine aracı Aksaray Bayrampaşa ayrımında yol kenarına çekerek yardım bekledi. R. P’nin yardımına ismi öğrenilemeyen 34 GG 2751 plakalı aracın sürücüsü geldi.

Yol kenarındaki araçlara sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKG 31 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki B.A.Y ve K. Ü. ile A.T yaralanırken, R. P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

Kaza sebebiyle D100 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametindeki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu'nda trafik kazası

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