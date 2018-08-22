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Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 23:35 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden Vedat Kartal'ın kullandığı 09 SK 781 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Metin Narin idaresindeki 34 BKZ 869 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra Ambarlar yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil takla attı.

Kaza sonucu, araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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