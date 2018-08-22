Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden Vedat Kartal'ın kullandığı 09 SK 781 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Metin Narin idaresindeki 34 BKZ 869 plakalı otomobille çarpıştı.
Daha sonra Ambarlar yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil takla attı.
Kaza sonucu, araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı
Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti
Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi
Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...
Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın