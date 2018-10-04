Zeytinburnu'nda trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda tramvay yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle seferler kontrollü olarak sağlandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yanyol Cevizlibağ istikametine seyreden Gökhan Işık idaresindeki 34 DS 3413 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Topkapı minibüs durakları mevkisi tramvay yolu girişinde yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna savrulan araca, ardından servis dışı olan boş bir tramvaya çarptı.
Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gedli.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürçüşü Işık olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Samatya Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Cevizlibağ - Kabataş arasında tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.
Aracın yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
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