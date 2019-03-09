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Zeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:08 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Zeytinburnu, Adnan Menderes Bulvarı Edirne istikametinde saat 20:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nden Edirne istikametine giderken Topkapı Zeytinburnu ayrımına geldiği esnada şerit değiştirmek istedi. Orta şeritten bir anda Zeytinburnu istikametine dönmek isteyen otomobil aynı yönde ilerleyen Engin Babakuda'nın kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi yol kenarındaki yeşillik alana doğru yaklaşık 20 metre sürüklenerek durdu. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil ise yön direğine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ise araçta sıkıştı. Taksi sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri hem otomobil sürücüsünü hemde yanında bulunan kadın yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili sürücülerin bilgisine başvururken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Zeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralıZeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralıZeytinburnu'nda trafik kazası: 2 yaralı

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