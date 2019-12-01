Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Zeytinburnu'nda tuttuğu iki katlı iş yerini, deniz kumu, palmiye yaprakları, ağaç dalları ve hoparlörden verdiği kuş sesleriyle tropik bir adaya çeviren Ürdünlü Akif Atoum, burada sahipli papağanlara eğitim veriyor. Ülkesinden ayrılarak 2011 yılında Türkiye’ye yerleşen Ürdünlü 63 yaşındaki Akif Atoum, bir süre güvercin ve muhabbet kuşu yetiştirdikten sonra kendini papağan eğitimine adadı. Hobi olarak başladığı, daha sonra meslek edindiği papağan eğitmenliği işi için Eminönü'nde küçük bir dükkan tutan Atoum, buranın eğitim için küçük olması nedeniyle Zeytinburnu'nda iki katlı bir iş yeri tuttu. İş yerinin üst katının ahşap zeminini tamamen kapatacak şekilde deniz kumu döken Atoum, duvarlara astığı yapay palmiye yaprakları, hoparlörlerden açtığı kuş ve deniz sesleri, ağaç dallarından yaptığı tüneklerle, papağanların kendilerini doğal ortamlarında hissetmesi için burayı adeta tropik bir adaya çevirdi. - "Papağan oteli" Eğitim alanında tel kafes bulunmayan Atoum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahate çıkan hayvan sahiplerinin papağanları için "papağan otel" hizmeti de verdiğini belirterek, aynı tür ve renkten 3 papağana aynı anda baksa da tüylerindeki küçük bir detaydan hepsinin ismini ayırt edebildiğini kaydetti.

Zaman zaman eğitim verdiği alanın içinde yaptığı küçük odada kaldığını ve kuşları çocukları gibi gördüğünü ifade eden Atoum, sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilerin papağanları ısırıyorsa, ele gelmiyor ve korkuyorsa eğitim verdiğini, bu eğitim sayesinde kuşların insana alıştığını belirtti. Atoum, papağanların insan elinden korktuğunu, evlerde metal kafeslerde durmaları nedeniyle strese girdiğini belirterek, "Onlara masaj yapıyor, muhabbet ediyorum, banyo yaptırıyorum. 'Ele gelme' eğitimi genel olarak 1 hafta sürüyor. Sonra yavaş yavaş alışıyor, ısırmıyor, papağan korkmuyor. Konuşma ve tuvalet eğitimi en az 2 ya da 3 ay sürüyor.” dedi. "Kakadu" cinsi bir papağana yıllar önce eğitim verdiğini kaydeden Atoum, eğitimden sonra sahibine, kuşu metal kafese koymamasını söylediğini aktararak, ancak sahibinin çalışması nedeniyle kuşun uzun saatler boyunca evde tek kalması ve metal kafese konulması yüzünden strese girdiğini anlattı. Tüyleri dökülen ve saldırgan bir tavır sergileyen Kakadu papağanın rehabilitasyon için yeniden getirildiğini dile getiren Atoum, evcilleşmesi için çalışmalar yaptığını ve tüylerinin yeniden çıkması için stres tedavisi uyguladığını ifade etti.