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ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir eve baskın düzenledi. Dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan eve giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda satışa hazır çok sayıda skunk adı verilen uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ve 1 adet silah ele geçirdi. Evde bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişileri emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Ele geçirilen malzemlerin fotoğrafı

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