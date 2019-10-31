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ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU; İRAN UYRUKLU 3 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

 ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Semiha Şakir Caddesi’nde seyir halindeki bir takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)’yı gözaltına aldı. Hadi Harouni K.’nın üst aramasında kemerinin altına gizlenmiş 124 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında İran uyruklu Mohammad Javad E.(31) ie Parviz P.(33)’yi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ve 750 euro ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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