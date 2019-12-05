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Zeytinburnu’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Zeytinburnu’nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, bin 800 lira sahte paraya da el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki Beştelsiz ve Gökalp mahallelerinde bazı adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını aldı. Tespit edilen iki ayrı adresi yakın takibe alan emniyet ekipleri, takibin ardından söz konusu adreslere baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda N.A. ve F.K. ile yabancı uyruklu N.S. adlı 3 kişiyi uyuşturucu hapları paketlerken suçüstü yakaladı. Baskın yapılan diğer adreste ise H.B. ve B.F. adlı biri kadın 2 şüpheli, kaçmaya çalıştıkları otomobille çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra durduruldu. Peşlerinden gelen polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar ve 30,30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Polis baskınını fark eden şüphelilerden birinin içinde uyuşturucu haplar bulunan naylon poşeti yan binanın çatısına attığı, evin penceresinden atılan poşeti polisin fark ederek el koyduğu öğrenildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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