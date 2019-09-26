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Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.

Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların da belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi. Zeytinburnu’nda vatandaşların parklardaki bekleyişi sürüyor. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.

Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

Zeytinburnu’nda vatandaşlar parklara akın etti

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