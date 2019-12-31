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  4. Zeytinburnu'nda yanan fabrika havadan fotoğraflandı

Zeytinburnu'nda yanan fabrika havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:12 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda  bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi. 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Yangın Saat 04.00 sıralarında başlamış ve yangına Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın 4 saatte kontrol altına alınabilmişti. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale sırasında iş makineleri de kullanılıyor.

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