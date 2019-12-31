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  4. Zeytinburnu’nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı

Zeytinburnu’nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin yıkım çalışması başladı.

Zeytinburnu’nda yanan fabrikada kontrollü yıkım başladı

Zeytinburnu’nda dokuma fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin yıkım çalışması başladı. Ekipler iş makinesi yardımıyla kontrollü bir şekilde fabrikanın bazı yerlerini yıkarken, itfaiye ekipleri de içeride yanan yerlere müdahale ediyor.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dokuma fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıkmıştı. 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikasında büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ,fabrikada kontrollü yıkım işlemi başladı. Dış duvarları iş makinesi yardımıyla yıkılan fabrikanın içinde yanan yerlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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