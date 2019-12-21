HABER

Zeytinburnu’nda, ‘yasak aşk’ cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:49 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.Olay, Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi’nde bulunan bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Zeytinburnu’nda bir kadın yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi’nde bulunan bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2’nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı (54) ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) ofise geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evli ve çocuklu Selahattin Beydaşlı’ya ait silahı alan Bürgen Güneş, Beydaşlı’nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına dayayan kadın aynı silahla intihar etti.

İki kişinin de öldüğü olay sırasında ofiste bulunan biri çalışan, biri iş görüşmesine gelen ve bir bilgisayar tamircisi ofisten çıkarak polis ekiplerine olayı ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında ofiste olan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ofiste çalışmaları devam ediyor.

'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandıHareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı
Acı haber: 1 askerimiz şehit olduAcı haber: 1 askerimiz şehit oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.