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Zeytinburnu’nda yenilenen parklarda, ‘Sağlıklı Hayat Yürüyüşü’

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda Merkezefendi Parkı’nın ardından Türkiye’nin ilk kiralık parkı olan Dr.

Zeytinburnu’nda Merkezefendi Parkı’nın ardından Türkiye’nin ilk kiralık parkı olan Dr. Ziya Gün Parkı’nda da yenileme çalışmaları tamamlandı. ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş’ programı da başlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu’nun tam ortasındaki askeri lojmanları yıkarak, inşallah büyük bir millet bahçesi kazandıracağız" dedi.
Zeytinburnu Belediyesi, ilçe sakinlerinin güne sporla başlaması için park yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. Yenileme çalışmalarının yanı sıra ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş’ programı başlatan Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Parkı’nın ardından Türkiye’nin ilk kiralık parkı olan Dr. Ziya Gün Parkı’nda da yenileme çalışmalarını tamamladı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ekibi, sabanın erken saatlerinde, yenileme çalışması tamamlanan parkta yürüyüşe çıkarak vatandaşları sağlıklı yaşam için yürüyüşe davet etti.

’Birlikte yürüyoruz’
Yenileme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Parklarımız kullanıldıkça eskiyor doğal olarak. Yeniden en başında, Zeytinburnu’ndaki en büyük Merkezefendi Parkımızı yeniledik. Bütün aksamlarını, yürüyüş parkularını, oyun parklarını yeniledik. Yeni ağaçlar diktik. Şimdi bugün de Dr. Ziya Gün Parkı’ndayız. Tartan pistini ve oyun gruplarını yeniledik. Biz ayrıca bu parkları yenilerken de haftada bir gün, Cumartesi günleri bir parkımızda hemşehrilerimizle birlikte yürüyoruz” dedi.

"Alışkanlık haline getirmek istiyoruz"
"Hareketi hayatımıza dahil etmemiz lazım" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Arısoy, “Hemen her parkımızda yürüyüş parkuru var. Büyüklü, küçüklü, irili ufaklı. Buralarda yürümeyi alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Yürüyüş sağlık için çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Buna dikkat çekmek istiyoruz aslında. Eğer güne sabah yürüyüşüyle başlarsak hayatımız daha güzel olur, hayata daha güzel bakarız diye düşünüyoruz. Bunu kendimiz de biliyoruz. İnşallah hem parkları yenilemeye, hem de hemşehrilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimize hizmet ediyor"
Dr. Ziya Gün Parkı’nın Türkiye’nin ilk kiralık parkı olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, “Bugün yürüdüğümüz parkımız Türkiye’nin ilk kiralık parkı. Burası tüzel kişiliğe ait bir mekan, planı yeşil alan. Kamulaştırılamayınca bizden önceki belediye başkanımız sağ olsun burayı Türkiye’nin ilk kiralık parkı halinde. Hemşehrilerimize hizmet ediyor. Önümüzdeki dönemde Zeytinburnu’nun tam ortasındaki askeri lojmanları yıkarak, inşallah büyük bir millet bahçesi kazandıracağız. Onun için de yıkımlara önümüzdeki ayın başından itibaren başlayacağız. İnşallah orayı da Zeytinburnu’nun en büyük yeşil alanı olarak hemşehrilerimizin hizmetine sokmak bize nasip olacak” ifadelerini kullandı.

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