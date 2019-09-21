Zeytinburnu’nda yenilenen parklarda, ‘Sağlıklı Hayat Yürüyüşü’

Zeytinburnu’nda Merkezefendi Parkı’nın ardından Türkiye’nin ilk kiralık parkı olan Dr. Ziya Gün Parkı’nda da yenileme çalışmaları tamamlandı. ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş’ programı da başlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu’nun tam ortasındaki askeri lojmanları yıkarak, inşallah büyük bir millet bahçesi kazandıracağız" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçe sakinlerinin güne sporla başlaması için park yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. Yenileme çalışmalarının yanı sıra ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş’ programı başlatan Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Parkı’nın ardından Türkiye’nin ilk kiralık parkı olan Dr. Ziya Gün Parkı’nda da yenileme çalışmalarını tamamladı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ekibi, sabanın erken saatlerinde, yenileme çalışması tamamlanan parkta yürüyüşe çıkarak vatandaşları sağlıklı yaşam için yürüyüşe davet etti.

’Birlikte yürüyoruz’

Yenileme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Parklarımız kullanıldıkça eskiyor doğal olarak. Yeniden en başında, Zeytinburnu’ndaki en büyük Merkezefendi Parkımızı yeniledik. Bütün aksamlarını, yürüyüş parkularını, oyun parklarını yeniledik. Yeni ağaçlar diktik. Şimdi bugün de Dr. Ziya Gün Parkı’ndayız. Tartan pistini ve oyun gruplarını yeniledik. Biz ayrıca bu parkları yenilerken de haftada bir gün, Cumartesi günleri bir parkımızda hemşehrilerimizle birlikte yürüyoruz” dedi.