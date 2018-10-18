Zeytinburnu'ndaki patlama davası

Müştekilerden olayda hayatını kaybeden Semra Bakkal'ın annesi Nigar Bakkal söz alarak aynı talebi yineledi. Anne Bakkal, "Bizim canlarımız toprak altında yatıyor, onlar keyif yapıyorlar. Mahkemeyi kale almıyorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir." ifadesini kullandı.

Duruşmada söz alan müşteki vekillerinden Özlem Özkan, sanıkların haklarında vareste tutulmalarına karar verilmediği halde duruşmaya katılmadıklarını belirterek, "Biz sunduğumuz dilekçeyi onların huzurunda açıklamak istiyoruz. Dolayısıyla onların hazır edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yıldır devam etmektedir. Katılanların, sanıkların huzurunda beyanlarını ve kendilerini ifade etmeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rüstem Tekin ile 6 müşteki ve taraf avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Davutpaşa'da bir iş merkezinde 21 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, müştekilerin sanıkların duruşmalarda hazır edilmesi talebi reddedildi.

Bu arada, duruşma öncesi, Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan ve "Adalet Arayan İşçi Aileleri" pankartı taşıyan grup basın açıklaması yaptı. Patlamada hayatını kaybeden Kadir Cesur'un eşi Arzu Cesur tarafından grup adına yapılan açıklamada, "Mahkeme 6,5 yıl süren yargılamasını 14 Temmuz 2014’te tamamladı. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Yargıtay mahkemenin kararını bozdu, hem de sonuçları cezasızlık anlamına gelecek şekilde. Bugünkü duruşmada mahkemenin kararda direnmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Heyet, müşteki ve müşteki vekillerine esas hakkındaki beyan ve iddialarını sunmaları için süre vererek duruşmayı 17 Ocak 2019'a erteledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların sorgularının yapıldığı, bozmaya karşı beyanlarının alındığı,bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile, yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceği, sanıkların esas hakkında beyanları alınırken duruşmada hazır olmaları hususunda usulen bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesiyle, sanıkların duruşmada hazır edilmesi talebini reddetti.

Bazı katılanlar ve katılan vekilleri de avukat Özkan'ın talebine katıldıklarını dile getirdi.

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- Davanın geçmişi

Davutpaşa'da 5 katlı Emek İş Hanı'nda, 31 Ocak 2008'de meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı. Ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Belediyesi'nden 5, bina sahibi 2 ve patlamanın olduğu atölyeden bir kişinin cezalandırılması istendi.

İddianamede, Zeytinburnu Belediyesi çalışanı 5 kişinin ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''taksirle öldürmek'', diğer 3 sanığın da ''taksirle öldürmek'' suçunu işledikleri ifade edildi. Hakkında ek iddianame düzenlenerek, bu davanın sanıkları arasına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış'ın da ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''taksirle ölüme neden olmak'' suçlarından cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da Danıştay 1. Dairesi'nin, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi yönündeki kararını kaldırmasının ardından davaya dahil edildi. Aydın hakkında da ''taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.