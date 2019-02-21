HABER

Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Ambalaj atölyesinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili davada, 3 sanık "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 2 yıl 6 ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırıldı - Mahkeme, 4 sanığın ise beraatine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki bir ambalaj atölyesinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhlis Bakırtaş, İbrahim Kuranoğlu, Faruk Kondova ve Bülent Kalaycı ile bazı müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Faruk Kondova, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Patlama anında ben de oradaydım. Dışarıda olmasaydım ben de ölecektim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, patlamanın yaşandığı atölyenin işletmecisi sanık Faruk Kondova'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak, cezayı 5 yıla düşürdü.

Sanık Bülent Kalaycı'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi halini dikkate alarak, sanığın cezasını 2 yıl 6 aya indirdi. Sanık İbrahim Kuranoğlu'na da aynı suçtan önce 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü.

Mahkeme, diğer sanıklar Melahat Akıllı, Hüseyin Şakar, Muhlis Bakırtaş ve İbrahim Çoban hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçunu işlediklerine dair cezalandırılmalarını gerektirecek yeterli delil bulunamadığından beraat kararı verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 12 Temmuz 2014'de ambalaj atölyesinde meydana gelen patlamada işçiler Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler ile müşteri Eda Can hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İddianamede, iş yerinde ''Maxi Ambalaj'' isimli kuruluşun faaliyet gösterdiği, ticaret sicilinde "İzonak Ambalaj Tekstil Paz. Nak. İnş. San. Ticaret Ltd." adıyla kayıtlı olduğu ve ruhsatsız çalışıldığı ifade edilerek, ''Kayıtlarda iş yerinin Bülent Kalaycı adına olduğu, ancak esasen firmanın Faruk Kondova'ya ait olup, fiilen de bu kişinin işlettiği anlaşılmıştır.'' denilmişti.

Otopsi raporuna göre Eda Can'ın ölümünün yanık ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler'in ise karbonmonoksit zehirlenmesi ve dumandan boğulma sonucu öldüklerinin anlatıldığı iddianamede, binanın kullanım hakkı sahibi olan şüpheli Melahat Akıllı ve patlamanın olduğu iş yerine "foam" isimli ambalaj malzemesini satan iş yeri yetkilisi şüpheli İbrahim Kuranoğlu hakkında da kamu davası açılması yoluna gidildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Bülent Kalaycı, Faruk Kondova, Melahat Akıllı ve İbrahim Kuraloğlu hakkında, ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Duruşma aşamasında hazırlanan ek iddianamede de zabıta müdürü Muhlis Bakırtaş ile zabıta memurları Hüseyin Şakar ve İbrahim Çoban hakkında, ruhsatsız iş yerinin tespit edilmediği ve iş yerini denetlemedikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belirtilerek, 3 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Kangal köpeklerinin Güneydoğulu rakibi Kurtboğan, fuarın gözdesi olduKangal köpeklerinin Güneydoğulu rakibi Kurtboğan, fuarın gözdesi oldu
Erdoğan: Benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi ?Erdoğan: Benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi ?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atölye patlama Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.