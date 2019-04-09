Zeytinburnu’nun kadın muhtarı Edanur Menteş: “Bir pazar kahvaltısında muhtar olma fikri aklıma geldi”

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde yaşayan üniversite mezunu 23 yaşındaki Edanur Menteş 31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin oy fark atarak muhtar seçildi. Menteş, muhtar olma fikrinin bir pazar kahvaltısında aklına geldiğini söyledi.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde yaşayan 23 yaşındaki Optisyenlik bölümü önlisans mezunu ve İstanbul Üniversitesi Fizik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Edanur Menteş, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin oy fark atarak muhtar seçildi. Telsiz Mahallesi sakinleri ve esnaflarla sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen Menteş gazetecilere muhtar olma sürecini anlattı. Menteş, “Ben gençlerin aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların siyasette ve her yerde yer almasını istiyorum. Bir Pazar kahvaltısında muhtar olma fikri geldi. Bende neden olmasın dedim ” dedi.

“Bir Pazar kahvaltısında muhtar olma fikri aklıma geldi”

Menteş,” Ailem 64 yıldır Telsiz’de ikamet ediyor. İlkokulu Saniye Sezgin İlkokulunda, liseyi Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ sinde bitirdim. Optisyenlik ön lisans bölümünü bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde Fizik mühendisliği bölümüne dikey geçiş yaptım. Ben gençlerin aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Bu siyasette de her yerde hem gençlerin hem kadınların özellikle. Ben bir Pazar günü kahvaltı yaparken bir fikir geldi neden olmasın dedim. Gençlerimiz daha aktif rol alsın dedim. Ve başvurdum güzel oldu” şeklinde konuştu.

“Ailem beni hep destekledi”

Çevresinden hiç olumsuz tepki almadığını söyleyen Menteş, “Ailem beni hep destekledi. Çevremden hiç tepki almadım. Sonuna kadar arkandayız destekleriz dediler. Dışarıdan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), azalarım, komşularım, akrabalarım hepsi çok güzel destek verdi” dedi.