HABER

Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kuyumcu, tornacı ve tüpçü gibi farklı mesleklerden esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytin satıcıları, işlerinin azaldığını belirterek sitem etti.Farklı meslek dallarındaki esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytinciler, yoğurtçu, kuyumcu, tornacı ve tüpçüler dahil birçok esnafın son yıllarda zeytin sattığını söyledi.

Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

Gaziantep’te kuyumcu, tornacı ve tüpçü gibi farklı mesleklerden esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytin satıcıları, işlerinin azaldığını belirterek sitem etti.
Farklı meslek dallarındaki esnafların zeytin satmasına tepki gösteren zeytinciler, yoğurtçu, kuyumcu, tornacı ve tüpçüler dahil birçok esnafın son yıllarda zeytin sattığını söyledi. Zeytin satıcılarından Derviş Öğüt, "Malum bildiğiniz gibi yeşil zeytin sezonundan çıkıyoruz. Yeşil zeytinin sonuna geldik, bitirdik. Siyah zeytinleri tatlandırıyoruz. Ninelerimizden, dedelerimizden gördüğümüz gibi kimyasal katkı maddesi olmadan sadece Allah’ın rahmeti, tuz ile bize bahşettiği nimetlerle şifa dağıtıyoruz. Biz 150 senedir zeytin satışı yapıyoruz. Gaziantep halkı bizi tanır. Son 10 senedir kuyumcu satıyor, tornacı satıyor. Herkes kendi işini yapsın. Son 10 senedir yoğurtçu zeytin satıyor, kuyumcu zeytin satıyor 150 sene önce bir tek biz satardık. Son yıllarda herkes satmaya başladı. Bakın bundan önce arşivlere girin televizyonda birçok kişinin sektör değiştirip bu işe el attığını görebilirsiniz” dedi.
Satışlardaki durgunluktan dolayı morallerinin bozuk olduğunu söyleyen zeytin satıcısı Medet Göçer, "3 kilogram zeytinin kırılmış halini bidonlara koyarız koyduktan sonra kilogram ile veya bidon ile satışımızı yaparız. Fiyatlarımız değişiyor 50 liraya var 60 liraya var. Zeytinin çeşidine göre değişiyor. Mesela Ayvalık zeytinlerimiz var onlar 50 lira orijinal Nizip’in yağlı zeytinleri 60 lira. Geçen seneye göre zeytin fiyatları yükseldi. Maliyette çok yükseldi. Bizim geçen sene zeytinleri 35-40 lira arasında satarken bu sene 50 ve 60 lira arası satıyoruz. Çünkü bidonlara maliyet bindi işte ister istemez yeşil zeytinlerine maliyet bindi. Geçen sene kadınlar, zeytinleri kırmak için kilogram başına 75 kuruş alırken bu sene 1 lira almaya başladı. Satışlarımızda çok büyük bir durgunluk var. Yani istediğimiz gibi olmuyor. O kadar emek harcıyoruz emeğimiz boşuna gidiyor. O yüzden biraz morallerimiz bozuk” diye konuştu.

Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

Zeytinciler kuyumcu, tüpçü ve tornacılardan şikayetçi

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Çörek otu yağını pazarda üretiyorÇörek otu yağını pazarda üretiyor
(Özel) Toprak kayması vatandaşların korkulu rüyası oldu(Özel) Toprak kayması vatandaşların korkulu rüyası oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Palu kar altında! Müthiş kareler

Bu kare Türkiye'de çekildi! Hayran kalacaksınız

Son dakika: Denizli Acıpayam'dan 4.1 büyüklüğünde deprem!

Acıpayam yine sarsıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.