HABER

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart’ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde’de ebediyete uğurlandı.Şehidin cenazesi, Gaziantep 5.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart’ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde’de ebediyete uğurlandı.
Şehidin cenazesi, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde’nin Orhanlı beldesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi, belde meydanına getirildi. Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan bazı şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.
Niğde Müftü Vekili Ali Çetin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin naaşı, belde şehitliğine defnedildi. Şehidin, 5 kardeşten en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.
Törene, şehidin babası Yüksel, annesi Şerife, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Basşavcısı Oğuzhan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi

Zeytindalı şehidi Niğde’de toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.