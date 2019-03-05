HABER

Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.
Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Reyhanlı Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti.
Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci kapı olacak olan Kumlu ilçesine inşa edilen Zeytindalı Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi.
Kalkınmış, itibarlı ve istikrarlı bir ülke için 82 milyon el ele verip gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "İşçimiz, köylümüz, sanayicimiz, esnafımız, öğrencimiz, tek amacımız var ülkemizi daha üst seviyesindeki ülkelere yükseltmek. Dünya teknoloji değişiminden geçerken biz belediyelerimizle el ele verip bu hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi.

Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazımKılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım
Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Sahakyan Nunyan Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ettiFatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Sahakyan Nunyan Ermeni Kilisesi'ni ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.