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Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'da Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin işleme yöntemleri arasında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin işleme yöntemleri arasında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Bilge, "Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

Sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi. Konuyla ilgili görüş bildiren Gıda Mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirterek, "Kostik zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılmakta. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var. Kullanımı serbest bir ürün. Ama burada önemli olan kullanılan miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da sonrasında iyi yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" dedi.

MERDİVENALTI ÜRETİMDEN UZAK DURULMALI

Tüketicilere büyük bir iş düştüğünü vurgulayan Bilge şunları kaydetti: "Tüketiciler mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana tercihlerini yapmalılar. Merdivenaltı denilen yerlerden ürün almamaları gerekmektedir."

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