Zeytini sıcak ve sinek vurdu, verim düştü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'da zeytin hasadı sürüyor. En yüksek zeytin üretimi ise Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan, yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen, 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın ağacın bulunduğu Antalya Ticaret Borsası'na ait Zeytinpark'ta yapılıyor.

Antalya'da, geçen yıl 100 ton zeytin hasadı yapılan Zeytinpark'ta bu yıl yağmurun geç gelmesi ve zeytin sineği nedeniyle verim 60 tona düştü. Rekoltenin düşmesiyle Antalya'nın coğrafi işaret alarak markalaşan 'tavşan yüreği' zeytininin kilosu 4 liradan 10-12 TL'ye kadar yükseldi. Rekolte düşüşünün zeytinyağı fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor.

Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, Zeytinpark'ta 20 bini aşkın ağaç bulunduğunu, ancak 9 bin civarında ağaçtan verim alındığını kaydetti. Hasadın ekim ortalarında başladığını dile getiren Narin, mevsimlik kadın işçilerin zeytinleri topladığını, kasım sonuna doğru da hasadın sona ereceğini söyledi.