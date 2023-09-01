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  4. ‘Zeytinköy’ mahallesinde eş zamanlı operasyon! 200'den fazla polis katıldı

‘Zeytinköy’ mahallesinde eş zamanlı operasyon! 200'den fazla polis katıldı

01.09.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polis, ‘Zeytinköy’ mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği ‘Geeta’ da görev yaptı. Operasyonun geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

‘Zeytinköy’ mahallesinde eş zamanlı operasyon! 200'den fazla polis katıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak anılan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

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ÇOK SAYIDA POLİS KATILDI

Operasyona, narkotik, özel harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200’den fazla polis katılarak, belirlenen adreselere baskınlar düzenledi. Polis ekipleri bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat timleri de kilitli olan kapıları koç başıyla kırarak içeri girdi.

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HER ŞEY ARANDI

Ev içlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından ‘Geeta’ isimli hassas burunlu narkotik köpeği de aramalara katıldı. Apartman içerisinden çöp atmak için dışarıya çıkan vatandaşların poşetleri de polis ekipleri tarafından arandı. Helikopter desteğinin verildiği operasyonun geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)

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antalya uyuşturucu

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