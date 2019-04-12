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Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy Destek Eğitim Kursu Tiyatro Grubu öğrencileri, ‘Bizi siz belirttiniz’ isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy Destek Eğitim Kursu Tiyatro Grubu öğrencileri, ‘Bizi siz belirttiniz’ isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda boş koltuğun kalmadığı oyunun sonunda Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları uzun süre ayakta alkışlandı.
Zeytinköy Destek Eğitim Kursu, Muratpaşa Belediyesi’nin kentin sosyo-kültürel imkanları kısıtlı mahallerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmete açtığı eğitim kurumları arasında yer alıyor. Kızılarık Mahallesi’nde bulunan ve Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerden çok sayıda öğrencinin devam ettiği kursta öğrencilerin derslerine olduğu kadar kişisel gelişimlerine de destek olmak hedefleniyor.
Bu amaçla çoğunluğu 8’nci sınıf öğrencileriyle kurulan Tiyatro Grubu, ‘Bizi siz delirttiniz’ isimli tiyatro oyunuyla Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda dün akşam sahne aldı. Gündelik hayatta karşılaşılan ama insanı çileden çıkaran olaylar üzerine skeçlerden oluşan oyun aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir ekip tarafından kaleme alındı.
Yönetmenliğini Mustafa Murat Erke’nin yaptığı oyunun ilk gösterimi için Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda boş koltuk kalmadı. Seyircileri kahkahaya boğan ve büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Zeytinköy Destek Eğitim Kursunun tiyatrocu öğrencileri uzun süre ayakta alkışlandı.

Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandı

Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandı

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