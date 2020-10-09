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Zeytinleri çalıp satan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir bahçedeki 124 zeytin ağacının meyvesini çalan 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde bir tarladaki 124 adet zeytin ağacının meyvelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir bahçedeki 124 zeytin ağacının meyvesini çalan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde bir tarladaki 124 adet zeytin ağacının meyvelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda zeytinlerin şüpheli M.S. tarafından çalınıp satıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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