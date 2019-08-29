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Zeytinli Rock Festivali başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 29.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan ve Çelik'in de aralarında bulunduğu sanatçıların konserleriyle başladı.

Zeytinli Rock Festivali başladı

Edremit’in Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali 6'ncı kez başladı. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan festivale Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce müziksever katıldı.

90 sanatçının katılacağı festivalde 3 ayrı sahne kuruldu. Festivalin ilk gününde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Çelik, Cem Adrian, Pamela, Mehmet Güreli, Hüsnü Arkan, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Gökcan Sanlıman ve Ayben sahne aldı. Selda Bağcan, MFÖ ve Çelik'in konserleri festivali ilk gecesine damga vurdu.

Festival katılımcıları, gündüz Altınkum sahili ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise birbirinden ünlü sanatçıları dinleme fırsatı yakalıyor.

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Zeytinli Rock Festivali bugün Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğollar’ın da aralarında bulunduğu 20 sanatçının katılımıyla devam edecek.

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