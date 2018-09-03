Zeytinli Rock Festivali rekorla sona erdi

Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA) - TÜRKİYE’nin en büyük yerli müzik festivali Zeytinli Rock Festivali sona erdi. 5 gün süren festivale, yaklaşık 250 bin müziksever katıldı.
Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80’lerin ünlü İngiliz grubu The Godfathers’ın da aralarında olduğu 100’e yakın sanatçı sahne aldı.
FESTİVALE HAYKO CEPKİN DAMGASINI VURDU
Festivalin son gününde konser veren Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına indi. Festival alanına iner inmez sahneye çıkan Cepkin, seyircilere seslenerek, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanız” dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi.
250 BİN MÜZİKSEVER İZLEDİ
5 günde 3 farklı sahnede 100’e yakın sanatçının sahne aldığı festivale rekor katılım oldu. Bu yıl, tarihindeki en yüksek sayıda katılımın gerçekleştiği festivali yaklaşık 250 bin müziksever izledi.
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