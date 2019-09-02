Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle son buldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, 5 gün süren ve 150 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde geri dönüşüme dikkat çekmek için bir araç, katılımcılar tarafından boyandı. 3 ayrı sahnede 90 sanatçının yer aldığı festivalde, temizlik ekibinin haricinde katılımcılar da çevre temizliğine katkı sağladı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali sona erdi. 5 gün süren ve günlük ortalama 30 bin kişinin katıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu. Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, festival katılımcıları tarafından boyandı. Dilek Çil, bu etkinliktle ilgili "Aracımız geri dönüşüm malzemesiyle yapıldı. Kaportası boya ve pamuk atıklarından yapıldı. Buradaki amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek ve gençleri bilgilendirmek" dedi.

Festivalde, 'Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği' üyeleri festival alanına stant kurup sokak hayvanlarına sahip çıkma konusunda çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde ayrıca 2 gezi gemisi sahile çapa attı. Farklı müzik türlerinin yer aldığı festivalde herkes gönlünce eğlenme fırsatı yaşadı. Akustik sahnede Halil Sezai'nin duygusal parçalarını seslendirirken, ana sahnede Duman konseri ile gençler coştu. Gemilerde ise zaman zaman oyun havaları çaldı. Festival alanında temizlik için organizasyon ekibi haricinde gönüllü gençler de yer aldı.