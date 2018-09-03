BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali sona erdi.

Altınkum sahilinde gerçekleştirilen festivalde, Murder King, Black Tooth, Sails of Serenity, The Madcap, Moğollar ve Pentagram sahne aldı.

Duman, Athena ve Şebnem Ferah'ın aralarında bulunduğu 95 sanatçı ve grup, alanda oluşturulan 3 sahnede 5 gün performans sergiledi.

Festivalin kapanışı, dünyaca ünlü Brezilyalı heavy metal grubu Sepultura'nın verdiği konserle gerçekleştirildi.

Etkinliğin en ilgi çekici anlarından biri Hayko Cepkin'in Altınkum sahiline paraşütle inme oldu. Türk Hava Kurumuna ait uçaktan paraşütle atlamak için 2 ay çalışan Hayko Cepkin, sahnenin arkasına paraşütle inerek izleyicilerden ilgi gördü.

Edremit Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen festivale, 5 günde 250 bin kişinin katıldığı bildirildi.

