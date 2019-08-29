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Zeytinli Rock Festivali, yoğun katılımla başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan ve Çelik'in de aralarında bulunduğu sanatçıların konserleriyle başladı.

Fatih Emrah ERDIĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan ve Çelik'in de aralarında bulunduğu sanatçıların konserleriyle başladı. Edremit’in Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali 6'ncı kez başladı. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan festivale Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce müziksever katıldı. 90 sanatçının katılacağı festivalde 3 ayrı sahne kuruldu. Festivalin ilk gününde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Çelik, Cem Adrian, Pamela, Mehmet Güreli, Hüsnü Arkan, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Gökcan Sanlıman ve Ayben sahne aldı. Selda Bağcan, MFÖ ve Çelik'in konserleri festivali ilk gecesine damga vurdu. Festival katılımcıları, gündüz Altınkum sahili ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise birbirinden ünlü sanatçıları dinleme fırsatı yakalıyor. Festivale Yalova’dan katılan Elifnur Okuyan, “Gökkuşağının 7 rengi de birbirinden farklıdır ama birbirini tamamlar. Buradaki insanlar da birbirinden çok farklı ama birbirini tamamlıyor” dedi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde festivallere katıldığını söyleyen Samed Kumaş ise Zeytinli Rock Festivali'nin katılım, çevre, doğa ve kalite olarak rock müziği alanında farklı bir yeri olduğunu belirtti. Kocaeli’den Edremit'e gelen Özlem Altun ve Duygu Hoca ise ilk kez bir festivale katıldıklarını belirterek, “Son derece eğlenceli ve saygılı bir ortam var. Bu güzel doğa ve ortamda sabahtan başlayan konserlerle tüm gün birbirinden ünlü isimleri dinleme fırsatı yaşadık. Herkesin bu keyfi yaşamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Zeytinli Rock Festivali bugün Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğollar’ın da aralarında bulunduğu 20 sanatçının katılımıyla devam edecek.

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