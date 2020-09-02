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Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 22:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaplan Mahallesi’nde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İzmir’in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaplan Mahallesi’nde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik sarp arazide başlayan yangın bir anda büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Tire itfaiyesinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köy halkı da küreklerle destek verdi. Köy halkının zamanında müdahalesi itfaiyenin işini kolaylaştırdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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