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Zeytinlik alanda çıkan yangın zarara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesi Erenbağ Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar zeytinlik alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre Kula’ya bağlı kırsal Eranbağ Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde zeytinlik alandan alevler yükseldiği görüldü.

Manisa’nın Kula ilçesi Erenbağ Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 80 dekar zeytinlik alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre Kula’ya bağlı kırsal Eranbağ Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde zeytinlik alandan alevler yükseldiği görüldü. Mahalleli vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Kula Orman İşletme Şefliği, Divlit Orman İşletme Şefliği ve Salihli Orman İşletme şefliklerine bağlı 5 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araçlar ve vatandaşların müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 80 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü. Yangın bölgesine itfaiye araçlarının girememesi ve patika yolların zorlu koşulları sebebiyle itfaiye ve arazöz ekipleri yangın bölgesinde zorluk çekti. Yanan 80 dekarlık alan içerisinde yaşları 3 ile 12 arasında değişen zeytin fidan ve ağaçları da zarar gördü. Zorlu koşullara rağmen zamanında yapılan müdahaleler ile yangın yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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